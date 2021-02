Ngày 21-2, VKSND quận Hà Đông (Hà Nội) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đối với Phạm Thanh Tùng (31 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi) về tội hành hạ con.



Trong hai bị can, Tùng bị bắt tạm giam bốn tháng, Huyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Đáng chú ý, ngoài vụ án này, Huyền đang bị xử lý trong một vụ án khác liên quan đến ma túy, nhưng do mới sinh con nên được tạm hoãn xét xử.



Bị can Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Theo điều tra ban đầu, Huyền ở với con gái là cháu NHB (12 tuổi). Quá trình sinh sống, Huyền phát sinh quan hệ tình cảm với Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5-2020 đến tháng 1-2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Mỗi khi cháu chống cự, Tùng đe dọa sẽ đánh nên bé gái sợ, miễn cưỡng phải làm theo.

Đặc biệt, cơ quan công an xác định Huyền thường xuyên sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng bé B. mỗi khi cháu không vâng lời.

Cách đây khoảng một tháng, phát hiện B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, bác của bé gái đưa về nhà ở cùng, sự việc mới dừng lại.