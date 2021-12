Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Lan (40 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người.

Trước đó, Công an xã An Viễn (huyện Trảng Bom) tiếp nhận đơn trình báo của bà PTT (ngụ ở xã An Viễn) về việc giữa con gái bà là chị NTYK và chồng đã ly hôn là Nguyễn Thanh Lan có mâu thuẫn với nhau.

Thời gian gần đây Lan chửi bới, đe dọa giết cả gia đình bà nếu không gặp được vợ cũ.



Nghi can Lan tại bị bắt giữ. Ảnh: VH

Công an xã An Viễn đã mời Lan về trụ sở Công an xã làm việc. Tại đây, Lan đã khai nhận hành vi của mình như nội dung trong đơn của bà T. trình báo.

Công an huyện Trảng Bom sau đó đã phối hợp với Công an xã An Viễn khám xét khẩn cấp nơi ở của Lan tại xã An Phước (huyện Long Thành) thu giữ 1 khẩu súng nghi súng AK, 1 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn loại đạn sử dụng súng AK, 1 dao tự chế dài hơn 1 mét, cán dao bằng sắt tròn dài 73cm, lưỡi dao dài 32cm.

Làm việc với công an, Lan khai nhận đã mua khẩu súng và số đạn trên ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với giá 8 triệu đồng.

Sau khi ly dị, Lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho vợ cũ với mục đích dọa giết cả nhà nếu không quay lại chung sống với Lan.