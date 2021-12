Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam năm bị can tội cố ý gây thương tích.



Các bị can gồm: Lương Lâm Tuấn Kiệt (19 tuổi, ngụ huyện An Biên), Nguyễn Tấn Thành (21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất), Nguyễn Hữu Hải (19 tuổi), Nguyễn Thanh Điền (24 tuổi) và Huỳnh Quốc Chiến (22 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá).



Năm bị can trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 5-12 (từ trái qua): Kiệt, Thành, Hải, Chiến, Điền. Ảnh: VĂN VŨ

Theo Công an, hai bị can Điền và Hải có mâu thuẫn với Trần Thiện Chiến từ trước. Tối 5-12, anh Chiến ngồi uống nước với một nhóm bạn, trong đó có anh Huỳnh Thanh Tây (26 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ở trước Công viên văn hóa An Hòa.

Thấy anh Chiến, nhóm của Điền rủ nhau về nhà lấy ba cây dao, đi hai xe máy đến để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Thành, Điền và Hải nhảy xuống xe và bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm của anh Chiến, làm người này bị thương ở tay phải.

Trong lúc ẩu đả, bị can Thành dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Tây, đến khi dao bị gãy Thành mới dừng lại. Hậu quả, anh Tây bị thương nặng, đứt lìa bàn tay trái.

Gây án xong cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường, đem dao cất giấu rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, chưa được một ngày sau khi gây án, Công an TP Rạch Giá đã bắt giữ các bị can.