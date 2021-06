Ngày 10-6, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ cướp tài sản theo trình báo của người phụ nữ trên địa bàn.



Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 7-6, chị NHL (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) đang ngồi bán hàng trước cửa tiệm tạp hóa ở trên tỉnh lộ 15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và bấm điện thoại.

Lúc này, nhóm thanh niên đi trên hai xe máy ập tới. Một thanh niên đi tới dùng cây gậy ba khúc khống chế chị L. để hai thanh niên còn lại cướp điện thoại iPhone.

Nạn nhân chỉ kịp ú ớ thì nhóm cướp đã nhanh chóng tẩu thoát.

Chị L. sau đó đã đến công an trình báo. Theo chị L., chiếc điện thoại bị cướp là iPhone 6S Plus.