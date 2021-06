Qua điều tra, nhóm cướp giật khai nhận đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản.



Cụ thể, ngày ngày 13-8-2020, tại trước địa chỉ số 48 Kênh 19-5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; nhóm này cướp giật một điện thoại di động hiệu SamSung của hai người phụ nữ đang đi trên xe gắn máy hiệu Honda AirBlade.

Ngày 17-8-2020, tại trước địa chỉ số 420 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú; nhóm này cướp giật điện thoại di động của một người đàn ông đang đi trên xe gắn máy hiệu Honda Dream.

Ngày 15-01-2021, tại trước địa chỉ số 1093 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12; nhóm này cướp giật điện thoại di động của một người phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Wave.

Ngày 22-01-2021, trước địa chỉ số 43-5 Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn; các đối tượng cướp giật điện thoại di động của hai phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Vision.

Ngày 26-3-2021, các đối tượng cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Vision tại trước địa chỉ số 97 đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Nhóm này cướp giật một điện thoại di động của người đàn ông đang đi xe gắn máy hiệu Honda Wave tại ngã tư đường Song Hành – Bà Triệu, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Nhóm này còn cướp giật điện thoại di động hiệu SamSung của một người đàn ông đang đứng trên vỉ hè tại ngã ba Quốc lộ 22 – Lê Lợi, huyện Hóc Môn.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo, ai là người bị hại trong các vụ cướp giật trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1) gặp Điều tra viên Lê Thế Mạnh (số điện thoại 0788881279) để trình báo, cung cấp thông tin.