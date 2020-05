Bí thư xã giết người để nhận 18 tỉ bảo hiểm

Ngày 11-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã có buổi họp báo thông tin về vụ việc giết người, đốt xác xảy ra tại quốc lộ 28 (trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Theo đó, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Đỗ Văn Minh (SN 1971, bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về việc giết người, đốt xác nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm là 18 tỉ đồng.



Giết người nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết sáng 4-5, cơ quan điều tra nhận được thông tin về vụ cháy xe có một thi thể người bên trong nên đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm, công an xác định chiếc xe bán tải bị cháy đứng tên ông Đỗ Văn Minh.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân trong xe không phải là ông Minh. Từ đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập chuyên án để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu cho thấy đây là một vụ án mạng vì có nhiều chi tiết không giống với một vụ tai nạn bình thường. Ngoài ra, ban chuyên án cũng nhận được nhiều thông tin trình báo quý giá từ người dân như sau khi sự việc xảy ra, có một số điện thoại lạ nhắn tin tới cho gia đình ông Minh nói ông Minh đã bị tai nạn…

Ban chuyên án nhận định ông Minh là nghi can trong vụ việc giết người, tạo hiện trường giả nên công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Tổ trinh sát Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và bắt khẩn cấp ông Đỗ Văn Minh khi ông này đang trốn tại Đồng Xoài (Bình Phước) vào ngày 10-5. Sau đó, công an khám xét nhà ông Minh vào chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, ông Minh thừa nhận mình là thủ phạm sát hại người cháu vợ là anh Trần Nho Vương tại một khu rẫy ở huyện Đắk G’long. Sau đó, ông Minh đã đưa thi thể nạn nhân đến quốc lộ 28 rồi châm lửa đốt xe, tạo hiện trường là vụ tai nạn. Sau khi gây án, ông Minh đã vào tỉnh Bình Phước thuê nhà để ở.

Theo Đại tá Mười, quá trình điều tra cho thấy ông Đỗ Văn Minh nợ một số tiền rất lớn, hơn 10 tỉ đồng. Nguyên nhân dẫn đến nợ nần là do nghi can này có mua bán trên mạng, tham gia sàn chứng khoán cà phê. Vợ ông Minh cũng nợ số tiền rất lớn. Chính vì vậy nghi can Minh đã vạch ra một kế hoạch có thể nói là rất tỉ mỉ và kỹ càng.



Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin vụ việc. Ảnh: HT



Nghi can Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: HT

Từng đào mộ người chết trong nghĩa trang

Theo cơ quan điều tra, trước khi gây án, ông Minh đã mua số lượng khủng xăng dầu cùng một xe máy cũ với ý đồ khi thực hiện xong vụ việc thì chạy trốn. Cơ quan điều tra cũng xác định trước đó ông Minh có mua một gói bảo hiểm với số tiền rất lớn (mỗi năm đóng hơn 200 triệu đồng). Nếu ông Minh chết thì gia đình sẽ nhận được số tiền khoảng 18 tỉ đồng từ bảo hiểm.

Cũng theo cơ quan điều tra, trước đó nghi can Minh đã đào mộ một người chết với ý định thế thân cho mình nhưng khi đang đào thì từ bỏ ý định trên vì quá mệt. Sau đó, ông Minh nảy sinh ý định giết anh Vương để trục lợi bảo hiểm.

Khoảng 0 giờ ngày 4-5, ông Minh đã sát hại anh Vương, đưa thi thể lên ô tô chở đến địa điểm trên và đốt xe nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn và đánh lừa nạn nhân chết cháy trong xe là chính mình. Không những thế, trước khi thiêu nạn nhân, nghi can này còn lấy đồng hồ, chìa khóa của mình đeo vào tay nạn nhân. Nghi can Minh khai làm như vậy là để các chủ nợ nghĩ rằng mình đã chết và sẽ không đến đòi nợ nữa. Đồng thời, vợ ông Minh sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ như đã nói.

Trước đó, mẹ của nạn nhân Vương đã đến phúng viếng con mình tại nhà ông Minh mà không hề hay biết về sự việc. Một tình tiết khác đáng chú ý là sau khi gây án và trốn vào Bình Phước, ông Minh vẫn theo dõi camera trên điện thoại mọi việc xảy ra tại nhà, trong đó có đám tang của chính mình (thực chất là đám tang nạn nhân Vương). Hiện cơ quan điều tra chưa phát hiện có sự giúp sức của gia đình ông Minh trong quá trình nghi can này gây án.