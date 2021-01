Bình Dương: Kẻ trộm chó tông ô tô vào công an khi bị phát hiện

Ngày 13-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương), cho biết đang truy tìm hai người đàn ông dùng ô tô con đi trộm chó vào rạng sáng cùng ngày.



Chiếc xe ô tô cũng tang vật được thu giữ. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, rạng sáng 13-1, Công an xã Phú An (thị xã Bến Cát) theo dõi camera giám sát an ninh thì phát hiện có hai người trên xe ô tô con màu đen 61A-216.05 đang dùng súng bắn điện trộm chó.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Phú An triển khai lực lượng chốt chặn, vây bắt hai kẻ trộm chó này.

Phát hiện lực lượng công an chốt chặn, người cầm lái nhấn ga bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, những người này đã lái xe tông thẳng vào xe tuần tra rồi tiếp tục lạng lách bỏ chạy.

Một người mở cửa phụ nhảy xuống xe chạy thoát thân, người còn lại lái xe bỏ chạy. Khi vào đường cụt, kẻ này cũng bỏ xe chạy vào rừng cao su tẩu thoát.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên chiếc xe này có bảy con chó bị trói chân, dùng băng keo quấn quanh miệng. Nhiều súng bắn điện, bột ớt, một nón kepi của ngành công an và các dụng cụ dùng để trộm chó cũng được tìm thấy.

Lực lượng công an vẫn đang xác minh chủ xe ô tô và truy tìm gắt gao hai kẻ trộm chó.