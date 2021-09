Ngày 17-9, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.



Đại tá Trịnh Ngọc Quyên-Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (trái) trao quyết định cho lãnh đạo đơn vị mới. Ảnh: CACC

Tại buổi lễ, Văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh Bình Dương cũng đã công bố Quyết định thành lập chi bộ, cấp ủy chi bộ thuộc phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đơn vị mới thành lập có một trưởng phòng và ba phó phòng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên-Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu đơn vị mới thành lập phải bảo vệ an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, tiếp tục tham mưu xây dựng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương, với chức năng nhiệm vụ phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.