Bộ Công an khám xét tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

Sáng 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện việc khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM có sự kiểm sát của đại diện VKSND Tối cao.



Bệnh viện Mắt TP.HCM bị Bộ Công an khám xét, điều tra. Ảnh: NT

Quá trình khám xét, công an đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải - giám đốc Bệnh viện Mắt cùng 1 số cá nhân liên quan khác.

Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ để phục vụ cho công tác điều tra. Ông Khải cũng được đưa đi khỏi Bệnh viện.



Công an thực hiện việc khám xét tại BV Mắt TP.HCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, việc khám xét này được Bộ Công an thực hiện để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.



Đại diện VKSND Tối cao kiểm sát việc khám xét tại BV Mắt sáng 4-11. Ảnh: CTV

Trước đó, cuối năm 2018, UBND TP.HCM buộc BV Mắt phải chuyển nộp vào kho bạc số tiền hơn 395 tỉ đồng tiền chênh lệch thu-chi tại khoa Kỹ thuật cao (trong tổng thu hơn 1.000 tỉ đồng).

Đây là số tiền phát sinh từ tài sản nhà nước nhưng BV không nhập vào báo cáo tài chính của đơn vị mà lập thu-chi riêng.

Liên quan đến sự việc, Sở Y tế TP.HCM xác định trách nhiệm và thực hiện kiểm điểm năm cá nhân với hình thức rút kinh nghiệm gồm: ông Trần Anh Tuấn - nguyên Giám đốc BV Mắt TP.HCM và bốn cá nhân thuộc Sở Y tế gồm bà Đinh Thị Liễu - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, bà Đinh Thị Hoài Thanh - nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, ông Lê Hoài Cảm - nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ông Trần Minh Thái - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Bên cạnh đó, Sở cũng kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Hùng - nguyên Trưởng phòng kế toán, thời kỳ phát sinh sai sót...