Đến chiều 10-9, Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) vẫn đang điều tra mở rộng đường dây nhập lậu thuốc được quảng cáo điều trị COVID-19, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.



C03 đã triệt phá đường dây buôn bán thuốc trị COVID-19 chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Ảnh: CA

Trước đó, qua thời gian dài trinh sát nắm địa bàn, Cục C03 phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu mang nhãn hiệu Trung Quốc do Tham Vĩ Điệp Giám đốc công ty TNHH Thương mại và sản xuất Toyo làm giám đốc.

Đến Ngày 9-9, C03 đã phối hợp cùng Công an Quận 8 và Công an TP.HCM kiểm tra xe tải BKS: 51D-48… do Trần Văn Hoàng (38 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển.

Lúc này lực lượng chức năng phát hiện xe này chứa 400 hộp thuốc. Làm việc nhanh với công an, tài xế Hoàng khai nhận số hàng trên được vận chuyển từ kho hàng tại quận 8 của công ty Toyo có trụ sở tại quận Bình Tân.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng của công ty trên ở phường 6, quận 8 tổ công tác phát hiện 9.200 hộp thuốc cùng loại. Theo cơ quan công an, tất cả số thuốc trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chưa được đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Được biết đây là loại thuốc mang nhãn hiệu Trung Quốc, được gọi là “Liên Hoa Thanh Ôn” và quảng cáo là có tác dụng điều trị COVID-19.



Thuốc mang nhãn hiệu Trung Quốc, được gọi là “Liên Hoa Thanh Ôn” và quảng cáo là có tác dụng điều trị COVID-19. Ảnh: CA



Các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Ảnh: CA

Theo Cục C03, thời gian qua dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp nên các nghi phạm tìm mọi thủ đoạn để nhập lậu các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, chưa được cấp phép để nhằm tiêu thụ trong nước.

Hiện C03 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xác minh, làm rõ và mở rộng điều tra vụ việc trên.