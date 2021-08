7 loại thuốc uống và tiêm điều trị COVID-19, hy vọng mới cho Việt Nam

.

Thêm hơn 2.500 tỉ đồng hỗ trợ lao động nghèo, lao động tự do ở TP.HCM (PLO)- TP.HCM chấp thuận bổ sung 1.048.496 hộ lao động nghèo và 669.170 lao động tự do vào danh sách hỗ trợ khó khăn do COVID-19. Tổng số tiền dự kiến bổ sung là hơn 2.576 tỉ đồng.