Cha khóc thét bên thi thể con 10 tuổi bị xe tải tông tử vong

Chiều 4-4, xe máy biển số tỉnh Nghệ An do anh N.V.Đ (40 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm lái chở theo con trai 10 tuổi chạy trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cảng Tiên Sa đi TP Hội An.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn giao nhau với đường Hồ Xuân Hương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì va chạm với xe tải biển số tỉnh Đắk Nông do tài xế Võ Ngọc D. (33 tuổi, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cầm lái chạy cùng chiều, nhưng đang chuyển làn để rẽ phải.

Hai cha con ngã xuống đường, bé trai bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.



Thấy con tử vong trước mặt, người đàn ông ngồi bệt xuống đường, khóc thét.

Cũng tại vị trí này, ngày 27-2, người phụ nữ đi xe máy cũng bị xe tải chuyển làn rẽ phải tông tử vong.

Theo ghi nhận, tại vị trí này, hầu hết các xe có tải trọng lớn như container, tải từ cảng Tiên Sa chạy đây đều rẽ phải để lên cầu Tiên Sơn. Xe rẽ phải sẽ ngược hướng với xe máy đang chạy thẳng. Xe máy thường bị ép vào các điểm mù của tài xế rất dễ xảy ra va chạm và trở thành điểm đen tai nạn.



Đoạn đường xe tải trọng lớn nối đuôi rẽ phải, nghịch hướng với xe máy chạy thẳng.

Trao đổi với PLO.VN, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Đà Nẵng cho biết, sắp tới sẽ đề xuất các cơ quan liên quan của Sở GTVT rà soát lại việc phân làn hoặc có hướng làm đèn tín hiệu, biển cảnh báo để giảm thiểu tai nạn giao thông qua điểm này.