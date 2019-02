Người phụ nữ chạy xe máy bị xe tải cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, trưa nay, 27-2, chị Nguyễn Thị Lành (39 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy 92H1- 647.26 trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ cảng Tiên Sa về phố cổ Hội An. Khi đến nơi giao nhau với đường Hồ Xuân Hương, chị Lành cho xe máy rẽ phải lên cầu Tiên Sơn.



Xe máy bị hất văng sau va chạm với ô tô tải. Ảnh: H.H

Cùng lúc này, xe người phụ nữ va chạm với ô tô tải 75K - 2988, do Phan Văn Dũng (53 tuổi, ngụ thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) cầm lái cùng rẽ phải.



Sau va chạm, chị Lành bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Xe máy bị hất văng, hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.