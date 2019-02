Chủ đầu tư dự án điện mặt trời bắt trói dân

Ngày 19-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên, cho biết cơ quan này đang điều tra vụ ông Nguyễn Duy Phương (39 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) bị đánh tại khu vực dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1.



Dự án này do Công ty CP Quang điện Phú Khánh làm chủ đầu tư.

Bị đánh đập, bắt trói vì cản trở thi công

Theo trưởng Công an thị xã Sông Cầu, bước đầu cơ quan công an xác định ông Phương bị đánh đập. Công an đang tiếp tục làm rõ ai đã đánh ông Phương cũng như việc ông này bị chủ đầu tư dự án trên bắt trói theo tố giác của nạn nhân.

Đang điều trị tại BV đa khoa Phú Yên với nhiều vết thương trên người, ông Phương kể: Sáng 16-2, ông đến khu đất của gia đình tại xã Xuân Thọ 1 phản đối đơn vị thi công san ủi mặt bằng để làm dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1.

Ông phản đối vì cho là 3,8 ha đất do gia đình khai hoang từ năm 2011 nhưng chủ đầu tư chỉ mới bồi thường cây trồng, chưa bồi thường đất bị thu hồi. “Tôi lớn tiếng nói rằng đất chưa bồi thường nên không được san ủi. Lập tức hai vệ sĩ xông vào khống chế, quật ngã tôi xuống đất. Tiếp đó, một số người của Công ty CP Quang điện Phú Khánh cùng nhiều thanh niên xăm trổ đầy mình xông vào đánh tôi tới tấp. Một số người dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, mặt tôi làm tôi gục tại chỗ. Sau đó những người này dùng dây trói tay tôi, ném tôi lên xe bán tải chở đến khu lán trại. Tại đây họ tiếp tục đánh, bỏ tôi nằm phơi nắng trên xe gần hai tiếng đồng hồ” - ông kể.

Theo ông Phương, khi ông dùng điện thoại gọi báo người thân thì bị một số người giật lấy, đập vỡ tan tành. Chiếc xe máy của ông Phương cũng bị phá hỏng. “Tôi càng kêu cứu thì càng bị đánh. Khắp người tôi đầy máu nhưng họ bỏ mặc. Mẹ tôi đến thấy vậy ngất xỉu. Cha tôi đến kêu la, nhờ người cứu giúp thì cũng bị họ xông vào đòi đánh” - ông Phương thuật lại.

Ông khẳng định ông Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh, là người trực tiếp đánh, chở người đến trói, bắt ông đưa đến lán trại đánh tiếp rồi phơi nắng trên xe.

Cũng theo ông Phương, sợ ngất xỉu tại chỗ, ông nhờ người đưa về nhà và đưa đến bệnh viện. Hiện ông đau nhức khắp người, trên môi vẫn còn sáu mũi khâu…

Nhân chứng Võ Bá Giới (42 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ 2) cho hay hôm đó ông chở hàng thuê, đi ngang khu lán trại của Công ty CP Quang điện Phú Khánh thì thấy ông Phương đang bị trói, bỏ nằm giữa trời nắng trên xe bán tải. “Nhận ra người quen, tôi dừng xe ba gác, nói “chuyện đâu còn có đó, có chính quyền, công an giải quyết chứ sao lại đánh đập, bắt trói người như vậy?”. Lập tức một số người xông vào đánh tới tấp vào đầu, mặt tôi. Khi nhận ra tôi không phải là người thân anh Phương, họ đưa 500.000 đồng bảo tôi về băng bó vết thương” - ông kể.



Đơn vị thi công san lấp mặt bằng dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1. Ảnh: TẤN LỘC



Ông Nguyễn Duy Phương đang điều trị tại BV đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Chủ đầu tư: “Bắt để giao chính quyền”

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 1, khi nhận thông tin vụ việc, ông đã chỉ đạo trưởng công an xã trực tiếp đến hiện trường giải quyết vụ việc. “Trưởng công an xã báo cáo là khi công an đến, ông Phương còn bị trói, đang nằm trên xe bán tải. Sau đó lực lượng công an cởi trói cho ông Phương rồi gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu” - ông Tâm nói.

Chủ tịch xã cho biết thêm là khi ông trực tiếp đến hiện trường, ông Phương có bị sưng mặt cùng một số vết thương trên người. Lúc đó, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh Nguyễn Văn Biền đang ở lán trại cạnh đó. “Người dân tố cáo là ông Biền đánh người, chỉ huy bắt trói dân nhưng hiện nay công an thị xã đang thụ lý điều tra. Ông Biền sai nếu chỉ đạo công nhân đánh, bắt dân. Đánh người là vi phạm pháp luật, dù ở trong hay ngoài khu vực dự án. Công nhân có hành vi như thế là không đúng pháp luật” - ông Tâm cho biết.

Cũng theo chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 1, ông Phương có khiếu nại việc thu hồi đất giao cho dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1 và UBND xã đã ra quyết định giải quyết lần đầu với nội dung bác yêu cầu của ông Phương. Hiện nay ông Phương đang khiếu nại lên cấp cao hơn. “Nếu dân sai thì có công an, cơ quan chức năng giải quyết. Tại sao không báo chính quyền giải quyết?” - ông Tâm nói.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Biền thừa nhận có bắt ông Nguyễn Duy Phương: “Bắt giao công an để xử lý quậy phá công trường chứ không đánh. Có bắt để giao chính quyền… Bọn tôi làm theo luật chứ có làm ngoài luật đâu”. Khi PV hỏi: “Luật nào cho phép các ông tự tiện bắt trói dân?”, ông Biền gắt giọng nói sẽ giải thích sau.

Nếu đúng như phản ánh, vụ việc của ông Phương có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an cần sớm tổ chức giám định thương tích đối với ông Phương để khởi tố vụ án, điều tra, xử lý theo pháp luật. Luật sư NGUYỄN HƯƠNG QUÊ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên

Chủ tịch tỉnh đến thăm nạn nhân

Làm việc với PV sáng 19-2, ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, thừa nhận vẫn chưa nắm bất cứ thông tin gì về vụ việc nghiêm trọng trên do chưa có cơ quan nào báo cáo. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ PV, ông Mỹ gọi điện thoại cho công an thị xã và cho biết công an đang điều tra.

Trong khi đó, ông Phương đã gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự đến công an thị xã, VKSND thị xã Sông Cầu. Đơn này cũng được gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Chiều 19-2, sau khi tiếp nhận phản ánh từ các PV báo chí, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã trực tiếp đến BV đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Duy Phương.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dương cho hay đã yêu cầu chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu chỉ đạo công an thị xã khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. “Tinh thần là ai sai thì phải xử lý theo quy định pháp luật” - ông Dương nói.