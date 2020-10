Clip ghi cảnh 1 người rút súng, lên đạn dọa dân ở TP.HCM

Ngày 7-10, clip dài hơn hai phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo túi chéo trước ngực, đi bộ trước ngôi nhà và rút cây súng ở phía sau lưng quần ra, lên đạn rồi bỏ lại vào bên trong.





Hình ảnh người đàn ông cầm khẩu súng, lên đạn. Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải ghi kèm thông tin, “dạo này chỉ cần xưng là cán bộ là rút súng hăm doạ dễ dàng quá”.

Vụ việc được cho là xảy ra ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Hình ảnh thu hút sự chia sẻ của người dân với nhiều bình luận thể hiện sự lo ngại, bất bình.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trước căn nhà trên đường Trung Mỹ-Tân Xuân, ấp Vạn Hạnh (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) vào ngày 3-10.



Bà Dung cho biết, khi phát hiện người đàn ông rút súng lên đạn đã vào nhà đóng cửa. Ảnh NT

Bà Nguyễn Thị Dung (58 tuổi, tạm trú xã Trung Chánh) xác nhận, mình và chị gái là bà Nguyễn Thị Tuyết (62 tuổi, ngụ xã Trung Chánh) là nhân vật bị người đàn ông rút súng đe dọa.

Bà Dung cho biết, người đàn ông là bạn của nữ hàng xóm sát vách. Hôm 3-10, ông này đi xe máy tới thăm bạn.

“Tôi và chị gái đang lúi húi làm và bán dưa chua, người đàn ông này đi tới rồi đập tay cái rầm vào xe máy khiến tôi giật bắn. Tiếp đó ông ta to tiếng chửi bới” – bà kể.

Thấy vậy, bà Dung cầm điện thoại ghi hình. Người đàn ông sau đó rút súng từ trong người ra, lên đạn lạch cạch.

Thấy người này cầm súng, hai chị em chạy vào nhà đóng cửa, báo công an và không dám ra ngoài. Vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Công an xã Trung Chánh sau đó có mặt, ghi nhận hiện trường và lời khai của hai chị em bà Dung. Người đàn ông thấy vậy rời đi. “Lúc công an đến, người đàn ông này vẫn còn lớn tiếng với chị em tôi. Bản thân gia đình tôi phải trích xuất clip từ camera an ninh để giao cho công an xã lấy bằng chứng” - bà Dung kể lại.

Em bà Dung cho hay, người đàn ông này từng phối hợp cùng nữ hàng xóm tấn công em ruột mình. Vụ việc xảy ra hồi tháng 6-2020 và đang được công an giải quyết.

Nguyên nhân vụ việc là do trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình bà Tuyết đã nảy sinh mâu thuẫn với hàng xóm và không tìm được tiếng nói chung.

Theo một nguồn tin, người đàn ông rút súng nói trên tên là L. (ngụ huyện Củ Chi). Người này làm bảo vệ và ban đầu khai nhận khẩu súng là súng nhựa đồ chơi.

Hiện Công an xã Trung Chánh đang lập hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn xử lý.