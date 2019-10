Cô gái đâm chết bạn trai ở nhà trọ tại quận 7

Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 bàn giao Đoàn Thị Bé Quyền (19 tuổi, quê An Giang) cùng hồ sơ vụ án mạng cho Công an TP.HCM điều tra hành vi giết người theo thẩm quyền. Nạn nhân là anh Điệp Thanh S. (25 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo đó, Quyền và S. sống chung với nhau như vợ chồng ở nhà trọ ở phường Tân Hưng, quận 7. Sáng 20-10, người dân phát hiện S. chết trong phòng trọ với vết thương chí mạng nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do dao đâm, hiện trường cho thấy có sự xáo trộn. Trong khi đó, Quyền đi đâu không rõ.

Một ngày sau vụ án mạng, trinh sát phát hiện Quyền nên đưa về làm việc. Quyền khai rạng sáng 20-10, cả hai nảy sinh mâu thuẫn cự cãi do S. đi nhậu về. Sau đó S. đánh Quyền, Quyền tức giận cầm dao đâm S.