Ngày 16-8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông QTT (46 tuổi, ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú) vì đã đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, con trai ông T. là AK bị Công an xã Quốc Thái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sau đó, ông T. đã dùng các từ ngữ xúc phạm uy tín của lượng công an đăng lên Facebook.

Qua rà soát, công an đã mời ông T. lên làm việc. và ông thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ thông tin đã đăng tải.