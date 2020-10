Công an bắt giữ 100 tấn đường lậu đang trên đường vào Việt Nam

Ngày 13-10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang Lê Toàn Trung (34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và vợ Nguyễn Thúy Oanh (31 tuổi) vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.



100 tấn đường cát lậu được vận chuyển bằng đường thủy từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: CACC

Rạng sáng 12-10, Phòng An ninh điều tra phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới.

Tại khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện một chiếc ghe đang lưu thông từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi.

Kiểm tra ghe, lực lượng chức năng phát hiện 2.000 bao đường cát trắng nhãn hiệu nước ngoài (100 tấn).

Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng Lê Toàn Trung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát trên.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Trung khai vận chuyển thuê số đường cát trên từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.