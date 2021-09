Ngày 16-9, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (PC04), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân vừa triệt phá đường dây ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi.



Công an đã bắt giữ Lê Minh Nhựt (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, thuê trọ tại quận Bình Tân), Trần Văn Bình (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Trần Bảo Châu (17 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra.



Bình, Nhựt và Châu (từ trái qua) bị bắt quả tang cùng tang vật lớn. Ảnh KM

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 phối hợp với Công an quận Bình Tân phát hiện Nhựt, Bình và Châu tham gia nhóm zalo để mua bán trái phép chất ma túy.

Các thành viên trong nhóm liên lạc, giao dịch qua zalo và tài khoản ngân hàng.



Ma túy được ngụy trang trong các chai dầu gội. Ảnh KM

Lợi dụng taxi công nghệ được phép lưu thông với mục đích vận chuyển người bệnh tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn TP, Nhựt ngụy trang ma túy vào các hộp dầu gội để giao cho khách để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.HCM, quy định, tài xế taxi chỉ được vận chuyển người, không được chuyển hàng hóa nhưng do muốn kiếm thêm thu nhập và không nhận thức được hàng hóa vận chuyển là ma túy nên các tài xế taxi vẫn nhận chuyển hàng.



Công an thu giữ lượng lớn thuốc lắc. Ảnh KM

Qua đó, Nhựt bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang giao gần tám gram Ketamine và 15 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp dầu gội đầu cho tài xế taxi công nghệ đi bán cho khách.



Nhiều tang vật có liên quan cũng bị phát hiện. Ảnh KM

Khám xét nơi ở các nghi can, Công an thu giữ gần 6,5 gram ma túy và 105 viên thuốc lắc.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.