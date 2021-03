Công an đang điều tra vụ video 'chôn sống' câu like

Chiều 27-3, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đoạn video clip quay cảnh một thanh niên bị nhóm người bịt mặt “ chôn sống ”.



Nam thanh niên bị trói tay đưa xuống hố đất. Ảnh: ĐL

Từ sáng 27-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nhóm người bắt trói, rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt và đào hố đất lấp một nam thanh niên.

Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Sau khi đe dọa, nhóm người này mới bươi đất, cát để đưa nam thanh niên này lên khỏi hố chôn. Một đoạn video khác quay cảnh nam thanh niên chỉ mặc quần xà lỏn đứng trên cầu trước nhóm người đàn ông đưa điện thoại ra nói "hơn 100 người đang xem...".



Nam thanh niên bị bịt mặt và lấp đất. Ảnh: ĐL

Nhiều người xem đoạn video rùng rợn này phẫn nộ và cho rằng nhóm người kia dù thật hay đùa “ngu” cũng vi phạm pháp luật.

Một số thông tin cho rằng, nhóm người sau khi uống rượu đã thách thức nam thanh niên này chịu đòn được sẽ cho 500 ngàn đồng.

Những đoạn video này dài khoảng 5 phút và giọng nói những người trong video được xác định là ở Hà Tĩnh hoặc Nghệ An.

Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, giọng nói của những người trong clip nghi ở các khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang cử lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác định, nghi vấn có đoạn video được quay trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo UBND phường Vinh Tân và Công an phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, có thông tin trong video clip xuất hiện một đoạn được quay ở trên cầu Cửa Tiền 2 giáp ranh giữa hai phường Vinh Tân và Cửa Nam (TP Vinh). Công an phường Vinh Tân, Công an TP Vinh và Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục vào cuộc xác minh, điều tra.