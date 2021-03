Công an giải tán nhóm tụ tập chạy xe, gây rối

Ngày 29-3, Công an TP.HCM cho biết trong tuần (từ 18-3 đến 24-3), Công an TP.HCM bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Theo Công an TP.HCM, trong tuần tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua triển khai các biện pháp công tác kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an TP.HCM đã điều tra khám phá 47 vụ phạm pháp hình sự, bắt 101 người.

Cụ thể, công an đã triệt phá 34 vụ/47 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 14 vụ/14 người vi phạm về kinh tế, thu giữ nhiều hàng hóa trị giá hơn 714 triệu đồng; đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ môi trường với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Trong tuần, trên địa bàn xảy ra năm vụ cháy, làm chết ba người; tổ chức cứu nạn, cứu hộ ba vụ, cứu được một người, tìm được một thi thể nạn nhân; đưa bốn người nghiện ma túy không nơi cư trú và bốn người lang thang ăn xin về các Trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP được đảm bảo. Công an TP.HCM đã phát hiện và giải tán một nhóm thanh thiếu niên chạy xe gây rối trật tự công cộng trên đường Hậu Giang (quận 6); đã xử lý bốn trường hợp (lỗi lưu thông thành đoàn).

Công an TP.HCM cũng lập biên bản xử lý 7.494 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ (trong đó có 718 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn) và 322 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy với tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước 6,665 tỉ đồng.

Trong tuần, công an ghi nhận xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 11 người và 16 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 15 người; hư hỏng sáu phương tiện các loại.