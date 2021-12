UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Báo cáo gửi HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021.

Theo Báo cáo, trong năm, toàn tỉnh xảy ra 249 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm so cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý trên địa bàn đã xuất hiện tội phạm mới với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến giao dịch đất đai.

Cụ thể, các đối tượng dùng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối mình là chủ nền tái định cư và mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa bán cho người nhẹ dạ để chiếm đoạt tiền. Công an tỉnh đã khởi tố hai vụ, ba bị can lừa đảo sáu người dân (xảy ra tại huyện Châu Thành và TP Vị Thanh) với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.



Liên quan dịch bệnh COVID-19, Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố tám vụ với 12 bị can. (Trong ảnh: Bị can Nguyễn Hoàng Minh thông chốt kiểm dịch, dùng ná dọa bắn công an khi bị rượt đuổi). Ảnh: BT

Một loại tội phạm mới xảy ra trên địa bàn tỉnh là làm giả giấy phép lái xe bán cho người có nhu cầu. Công an đã khởi tố hai bị can trên địa bàn huyện Long Mỹ tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức vì đã làm giả bốn giấy phép lái xe hạng A1 và một giấy phép lái xe hạng B2 bán cho người dân.

Về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường, năm qua lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ tham ô tài sản xảy ra tại kho trung chuyển của công ty CP Lương thực Sông Hậu (trụ sở tại phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy). Cụ thể, bị can Nguyễn Thành Liêm, nguyên Trưởng kho trung chuyển Phụng Hiệp (thuộc công ty CP Lương thực Sông Hậu) đã lấy hàng của công ty bán nhưng không nộp tiền về, đồng thời chỉ đạo xuất hàng ra khỏi kho nhưng không có chứng từ, gây thiệt hại hơn 4,2 tỉ đồng.

Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện năm vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, một vụ gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một vụ hủy hoại nguồn lợi thủy sản (sử dụng xung điện để khai thác thủy sản).

Trong năm 2021, Cơ quan điều tra hai cấp ở Hậu Giang đã điều tra, làm rõ 237/249 vụ tội phạm về trật tự xã hội, qua đó bắt 511 đối tượng, trong đó, đã làm rõ 49/52 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan dịch bệnh COVID-19, Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố tám vụ với 12 bị can với các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch, vận chuyển hàng cấm và vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Trong năm, toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20.000 vụ với tổng số tiền hơn 29,4 tỉ đồng, trong đó, ngành công an xử phạt hơn 17.800 vụ với hơn 22,1 tỉ đồng.