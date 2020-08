Công an hướng dẫn cách nhận diện người nước ngoài ở trái phép

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết trong thời gian qua, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam diễn biến phức tạp.

“Họ thường cấu kết với người Việt Nam để dẫn đường, che giấu nhằm qua mặt cơ quan chức năng để nhập cảnh, cư trú trái phép, thậm chí chạy trốn khi bị kiểm tra, phát hiện” – Công an quận Bình Tân phân tích.



Công an phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Bình Tân. Ảnh: NT

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại nước ta với mục đích để tránh dịch và tìm việc làm ngày càng nhiều hơn.

Theo công an quận Bình Tân, trên địa bàn quận cũng đã phát hiện tình trạng này. Cụ thể vào cuối tháng 7-2020, khi kiểm tra hành chính một phòng thu âm trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, công an đã phát hiện 30 người Trung Quốc.

Qua làm việc, những người trên đều không xuất trình được giấy tờ có dấu nhập cảnh của cơ quan thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, Công an quận Bình Tân đã đưa 30 người trên đi cách ly theo quy định, đồng thời lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

“Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và tiềm ẩn yếu tố lây lan dịch bệnh từ nước ngoài vào nước ta” – Công an quận Bình Tân nhận định.