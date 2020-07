Công an kiểm tra quán bar, hàng trăm người bị đưa lên phường

Rạng sáng ngày 23-7, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân (TP.HCM), ập vào quán bar B-Club trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông A).



Công an quận Bình Tân kiểm tra quán bar phát hiện nhiều dân chơi dương tính với ma túy. Ảnh CA.

Bên trong, nhiều “dân chơi” vẫn đang nhảy nhót trong tiếng nhạc mạnh. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người nháo nhào vứt bỏ ma túy, rời khỏi các khu vực VIP nhưng bị công an chặn lại.

Nhiều vỏ túi nilon đã qua sử dụng được xác định chứa ma túy vứt lăn lóc dưới góc nhà, gầm bàn, ghế ngồi.



Quán B-club trước đó từng bị lực lượng chức năng quận Bình Tân kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm. Ảnh CA.

150 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn được đưa về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ. Trong số này, 42 người dương tính với chất ma túy.

Công an lập biên bản vi phạm nhiều lỗi với Công ty TNHH thương mại nhà hàng giải trí B-Club với nhiều lỗi như hoạt động quá giờ, thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma tuý, không đảm bảo về PCCC với mức phạt gần 90 triệu đồng.



Nhiều vỏ túi nilon đựng ma túy được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh CA.

Điều đáng nói, hồi tháng 6 nơi này cũng đã bị Công an quận Bình Tân kiểm tra và bị lập biên bản vi phạm nhiều lỗi tương tự nhưng chưa khắc phục.

Trước đó, Công an quận Bình Tân cũng kiểm tra quán karoke Monaco trên đường Hương Lộ 3 và quán Ruby trên đường Hương Lộ 2 (quận Bình Tân) phát hiện tổng cộng 16 người dương tính với ma túy.



Công an đưa nhiều dân chơi về kiểm tra. Ảnh CA.

Công an cũng lập biên bản với hàng loạt lỗi vi phạm tại hai cơ sở kinh doanh này. Đây là động thái mà Công an quận Bình Tân triển khai liên tục trong đợt Công an TP.HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm.