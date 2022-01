Ngày 21-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng bắt Đinh Văn Tuấn (30 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) trốn truy nã quốc tế về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tuấn là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin, bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá năm 2018.



Đinh Văn Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau khi đồng phạm bị bắt, Tuấn bỏ trốn và ngày 11-2-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh có quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn. Ngày 10-8-2020, Bộ Công an đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn.



Xác định Tuấn đang trốn truy nã ở Lào, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã sang Lào phối hợp triển khai kế hoạch bắt giữ, dẫn giải Tuấn về Việt Nam.

Chiều 16-1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Cục Hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ Tuấn khi người này đang chuẩn bị nhập cảnh từ Lào vào Hà Tĩnh.

Thời gian qua, Tuấn vượt sang Lào rồi thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi nơi ở để trốn truy nã.

Hiện Tuấn đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý.