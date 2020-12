Công an thông tin việc khám xét 2 nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai

Sáng 5-12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin ban đầu về việc khám xét hai nhà thuốc Sơn Minh và Sĩ Mẫn.

Trước đó, chiều 4-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra hai nhà thuốc tây trên địa bàn TP Biên Hòa, gồm hai cơ sở nhà thuốc Sơn Minh (đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và nhà thuốc Sỹ Mẫn (đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa).



Lực lượng công an kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh. Ảnh: VH

Qua kiểm tra, nhiều loại thuốc mà chủ hai nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng công an đã tạm giữ hàng trăm thùng thuốc tây nội và ngoại, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, nhiều giấy tờ có liên quan.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua nắm thông tin, thời gian gần đây cơ quan chức năng phát hiện một số Nhà thuốc tây ở TP Biên Hòa mua bán thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Do đó, cơ quan công an đã kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu sai phạm trên lĩnh vực này.

Trước đó, ngày 1-2, lực lượng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cũng đã kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh của Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).

Việc kiểm tra này được thực hiện khi có phản ánh của người dân về việc nhà thuốc trên bán khẩu trang với giá cao hơn nhiều lần giá niêm yết.