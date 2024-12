Con 16 tuổi chạy xe trên 50 phân khối gây tai nạn, người cha bị khởi tố 25/12/2024 12:44

Ngày 25-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NTH (16 tuổi, ngụ ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với NTT (cha ruột của H) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hai cha con ông NTT và NTH nghe công an đọc quyết định khởi tố. Ảnh: CATG

Theo điều tra ban đầu, chiều 16-12, NTH điều khiển mô tô trên 50 phân khối chở theo một người khác lưu thông trên đường huyện lộ 18, từ hướng xã Đồng Sơn đi quốc lộ 50.

Khi đến đoạn thuộc xã Đồng Sơn, xe của H va chạm với mô tô do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả làm người phụ nữ bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây, sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Đến ngày 17-12, nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Vụ tai nạn cũng khiến H bị thương nặng được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây điều trị.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây xác định, NTH điều khiển mô tô không có giấy phép lái xe, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước, không làm chủ tốc độ gây tai nạn chết người.

Công an cũng xác định trách nhiệm liên đới của ông NTT (cha ruột của H) trong việc giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người.