Trưởng Phòng một ngân hàng gây tai nạn chết người, test nhanh có nồng độ cồn 08/10/2024 11:37

Ngày 8-10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự đối với Võ Tấn Phương (sinh năm 1982, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phương được xác định là Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh nguồn: CAND)

Chiều ngày 7-10, Phương điều khiển ô tô biển số 63A-010.38 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 50 từ hướng huyện Gò Công Tây về TP Mỹ Tho.

Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, ô tô do Phương điều khiển va chạm với xe máy do em Huỳnh Thiên Ph (sinh năm 2007) điều khiển chở Phan Thị Kim Ng (sinh năm 2007, cùng ngụ huyện Chợ Gạo) chạy theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, xe ô tô 63A-010.38 tiếp tục tông vào một xe máy khác đang đậu trên lề đường bên trái, trên xe có em Huỳnh Ngọc Phi Y (sinh năm 2015) và hai người khác đang ngồi trên xe.

Sau khi gây tai nạn, Phương điều khiển xe ô tô tăng ga bỏ chạy về hướng TP Mỹ Tho.

Vụ tai nạn làm em Huỳnh Ngọc Phi Y tử vong. Hai nạn nhân Huỳnh Thiên Ph và Phan Thị Kim Ng bị thương.

Đến 19 giờ tối cùng ngày, Phương đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo đầu thú. Kết quả test nhanh Võ Tấn Phương có nồng độ cồn 0,416mg/lít khí thở.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.