4 người bị bắt vì sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cấm 26/12/2024 09:36

Ngày 26-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn bị người để điều tra hành vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Bốn người bị khởi tố gồm Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đồng loạt sáu cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2024 nhóm này sản xuất giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Nơi giá đỗ sản xuất bằng hóa chất bị phát hiện. Ảnh: CA

Trong đó, có một cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng bán cho cửa hàng với số lượng hàng trăm kg giá đỗ mỗi ngày và chợ đầu mối ở TP Buôn Ma Thuột.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, trong quá trình sản xuất giá đỗ họ còn sử dụng thêm một loại chất lỏng không màu mà nhóm này thường trao đổi tiếng lóng với nhau qua mạng là nước “kẹo”.