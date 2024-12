Bắt 2 người là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy qua đường hàng không 25/12/2024 16:30

(PLO)- Đường dây gửi ma túy qua đường hàng không đưa về Nghệ An tiêu thụ đã bị triệt xóa.

Chiều 25-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ thông qua đường hàng không.

Nguyễn Thị Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cầm đầu đường dây này là Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị bắt. Ngoài ra, công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) - một “mắt xích” quan trọng trong đường dây này.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ thông qua đường hàng không để phân phối bán lẻ nên chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu xác lập chuyên án.

Đức và Thương bị bắt cùng tang vật ma túy. Ảnh: CA

Khi Tiến Đức đang trên đường vận chuyển các kiện hàng hóa (dầu gội đầu, kem xả, kem ủ tóc...) thì bị Ban chuyên án vây bắt. Đức quay xe bỏ chạy nhưng không trốn thoát. Tang vật công an thu giữ bên trong kiện hàng hóa là 2 kg ma túy tổng hợp, dạng thuốc lắc.

Số ma túy này được người Việt Nam đang sống và làm việc tại các nước châu Âu gửi về cho Đức bán.

Mở rộng điều tra, ngày 17-12, Công an huyện Diễn Châu bắt thêm Thương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 18,98 g ma túy đá và 2,5 g ma túy tổng hợp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.