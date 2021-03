Công an thông tin vụ 2 nhóm hỗn chiến có nổ súng ở Cần Thơ

Cần Thơ thưởng nóng lực lượng trấn áp, truy bắt 2 nhóm hỗn chiến Sáng 6-3, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong khống chế, truy bắt hai nhóm thanh niên hỗn chiến có nổ súng vừa xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ được thưởng 20 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 và Công an phường Cái Khế mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Ông Trần Việt Trường đánh giá cao kết quả chỉ đạo, trấn áp, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP ghi nhận và biểu dương Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo rất quyết liệt, truy bắt hai nhóm thanh niên.