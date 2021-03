Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến có nổ súng ở Cần Thơ

Đầu giờ chiều 5-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho hay đã bắt thêm bốn đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến có tiếng súng xảy ra ở quận Ninh Kiều.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận bốn đối tượng này bị bắt tại địa bàn tỉnh Kiên Giang. Như vậy, đến thời điểm này, Công an Cần Thơ đã bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trên.



Bốn đối tượng trong vụ hỗn chiến vừa bị bắt khi đang lẩn trốn ở Kiên Giang (ảnh lớn) và các tang vật (ảnh nhỏ). Ảnh: CACC

Cũng trong ngày 5-3, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho hay đã xác định được đối tượng nổ súng trong vụ hỗn chiến là Bùi Viết Duy (Đen nhỏ, 33 tuổi, ngụ ở phường An Cư).

Như PLO đã thông tin, do nợ tiền cá độ bóng đá nên vào chiều 3-3, một nhóm thanh niên từ TP HCM do Nguyễn Thanh Bình (Bình Sâm, 43 tuổi, ngụ quận 7) cầm đầu đi xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41 đến TP Cần Thơ. Tại đây, nhóm của Bình hẹn gặp nhóm thanh niên ở TP Cần Thơ do Đặng Quang Minh (Minh mập, 45 tuổi ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) cầm đầu để giải quyết.

Trước khi hai bên gặp mặt, Duy đến một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo mang theo hai khẩu súng quân dụng K54. Tại quán cà phê, Duy đưa một khẩu súng không có đạn cho Lê Quang Dinh (37 tuổi, ngụ phường An Cư), còn Duy giữ lại một cây với bốn viên đạn.



Đối tượng Bùi Viết Duy tại thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến (ảnh trái) và tại cơ quan Công an (ảnh phải) được xác định là người nổ súng. Ảnh: CACC

Khi hai nhóm gặp nhau đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào hỗn chiến với nhiều hung khí mang theo. Thời điểm xảy ra hỗn chiến, người dân tại hiện trường có nghe tiếng súng nổ và người nổ súng là Duy. Tuy nhiên, do đối tượng Dinh cũng cầm súng nên nhiều người đã lầm tưởng là Dinh nổ súng. Dinh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do bị chém trọng thương trong lúc ẩu đả.

Đến thời điểm này, Công an TP Cần Thơ đã bắt 30 đối tượng có liên quan, thu giữ hai súng quân dụng loại K54, hai vỏ đạn, một đầu đạn, năm dao tự chế và một xe ô tô 16 chỗ BKS 51B-112.41.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.