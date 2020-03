Công an TP Đà Nẵng điều chuyển 3 thượng tá

Sáng 12-3, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm ba cán bộ cấp phòng tại TP Đà Nẵng.



Đại tá Trần Đình Chung (thứ hai từ phải sang) trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: H.H

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng được chuyển từ trưởng Công an huyện Hòa Vang về giữ chức vụ trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Mai Chiến Thắng từ trưởng Phòng An ninh đối nội về nhận chức vụ trưởng Công an huyện Hòa Vang; Thượng tá Tán Kim Thủy, Phó Trưởng phòng Tham mưu, được đưa lên giữ chức vụ trưởng Phòng An ninh đối nội.

Phát biểu tại lễ nhận quyết định mới của các cán bộ, Đại tá Trần Đình Chung mong rằng những cán bộ nhận nhiệm vụ mới cố gắng phát huy năng lực, nghiệp vụ, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trên địa bàn TP.