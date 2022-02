Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ xử lý hai tài xế xe tải dương tính với ma tuý đá mà Đội CSGT Công an TP Thủ Đức bàn giao.

Theo đó, sáng 10-2, Đội CSGT Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Long Bình, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TP.HCM) kiểm tra chất ma túy đối với các tài xế và phụ xe cơ giới lưu thông trên địa bàn cụm cảng Long Bình.



Lực lượng chức năng kiểm tra chất ma túy đối với các tài xế tại cụm cảng Long Bình. Ảnh: TS

Trong một buổi sáng, lực lượng chức năng đã dừng hơn 50 phương tiện xe đầu kéo, container và xe tải để kiểm tra. Qua đó, hai tài xế xe tải thùng là Lê Minh Đ. (ngụ TP Thủ Đức) và Bùi Thành T. (ngụ Thái Bình) đã có kết quả dương tính với ma tuý đá.



Lê Minh Điền và Bùi Thành Trung có kết quả dương tính với ma tuý đá. Ảnh: TS

Theo Công an TP Thủ Đức, hiện hai tài xế này đã được bàn giao cho Công an phường Long Bình tiếp tục xử lý. Đồng thời, lực lượng công an cũng lập biên bản tạm giữ hai xe tải thùng và giấy phép lái xe của hai tài xế này.

