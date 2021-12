Sáng 15-12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã đồng loạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự Lễ Giáng sinh 2021, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng và các lãnh đạo, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức.



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức phát biểu chỉ đạo lễ ra quân. Ảnh: TS

Theo Công an TP Thủ Đức, tình hình dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội cũng như tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội nên tình hình tội phạm vào dịp cuối năm có nguy cơ sẽ gia tăng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết đợt cao điểm ra quân diễn ra từ ngày 15-12-2021 đến hết ngày 14-2-2022, lực lượng công an sẽ tập trung vào các địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm, các đối tượng hình sự, ma tuý, an toàn chế độ, an toàn giao thông, môi trường, không gian mạng….

“Công an TP Thủ Đức cố gắng thực hiện mục tiêu sáu không là không để cháy nổ, đốt pháo, cờ bạc công khai dưới mọi hình thức; trộm đột nhập, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chết nhiều người; không để cán bộ chiến sĩ nào vi phạm trong đợt cao điểm trước trong và sau Tết này” - Đại tá Thắng nói thêm.



Đại tá Thắng động viên các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm ra quân. Ảnh: TS

Cũng theo Đại tá Thắng, với sự quyết tâm cao trong phòng chống tội phạm, lực lượng Công an TP Thủ Đức sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Ngay sau buổi lễ, Đại tá Thắng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thủ Đức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công trấn áp tội phạm, đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn; đề cao cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, lập được nhiều thành tích trong đợt cao điểm. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.



Nhiều đơn vị Công an TP Thủ Đức tiến hành xuất quân đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm ngay sau buổi lễ. Ảnh: TS

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng, cho biết trong năm 2021, lực lượng Công an TP Thủ Đức đã làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu Thành ủy – UBND TP trong triển khai quyết liệt, chủ động, đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và không để bị động, bất ngờ.

Trong đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội được kiềm chế và kéo giảm. Đặc biệt, Công an TP đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

“Lực lượng công an phải tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm” - ông Hưng nói thêm.



Lãnh đạo chính quyền TP Thủ Đức tham gia chỉ đạo lễ ra quân. Ảnh: TS

Đồng thời ông Hưng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ TP, Thành đoàn tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật…

