Công an TP.HCM chỉ đạo làm rõ vụ cháy 6 người tử vong

Ngày 30-3, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến sáu người tử vong trên địa bàn.



Theo Công an TP.HCM, khoảng 1 giờ 12 ngày 30-3, Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức.



Đến chiều 30-3, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy khiến sáu người tử vong. Ảnh: NT

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã điều lực lượng, phương tiện chữa cháy khẩn trương, cấp tốc đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya và người dân phát hiện muộn nên khi lực lượng chữa cháy có mặt thì lửa đã bùng lớn.

Cùng với việc triển khai chữa cháy, lực lượng công an đã phá tường vào nhà để cứu nạn nhân nhưng do vụ cháy xảy ra trong lúc nạn nhân đang ngủ nên chỉ đưa được một người đàn ông bị bỏng khá nặng vào bệnh viện cấp cứu.



Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy là ông Tâm hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NT

Lực lượng chữa cháy đã khống chế, chống cháy lan và dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 1 giờ 25.

Vụ cháy làm sáu người chết gồm bà Bùi Thị Loan - chủ nhà, Lục Kiến Oanh - con trai, Lục Tuyết Trinh - con gái, Bùi Thúy An - con dâu, Lục Kiến Nghi - cháu nội, Lục Kiến Phong - cháu ngoại.

Vụ cháy đã làm toàn bộ diện tích ngôi nhà cấp 4 khoảng 60 m2 cùng năm xe máy và vật dụng sinh hoạt gia đình bị cháy rụi.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã có mặt chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Ban Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.