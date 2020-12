Công an TP.HCM nói về vụ bắt Tất Thành Cang

Ngày 21-12, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí do Công an TP.HCM tổ chức, thượng tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM cho biết: Đến nay, Công an TP.HCM đã tạm giam ông Tất Thành Cang, ông Tề Trí Dũng cùng 17 đồng phạm khác.



Trong số này phần lớn là cựu lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).



Sáng 21-12, Công an TP.HCM đã cung cấp một số nội dung liên quan đến vụ việc bắt ông Tất Thành Cang. Ảnh NT

Theo thượng tá Thành, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra vụ án có liên quan đến ông Tất Thành Cang trên cơ sở kết luận thanh tra của TP và kiến nghị khởi tố của thanh tra.

“Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an TP.HCM đã phối hợp với viện kiểm sát, tòa án để đánh giá chứng cứ, xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu của công ty SADECO cho công ty Nguyễn Kim không thông qua đáu giá, đấu thầu theo quy định” – ông Thành thông tin.

Đến nay xác định 19 cá nhân có hành vi sai phạm, đủ cơ sở xử lý hình sự theo quy định của pháp luật thì Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thay mặt liên ngành tư pháp thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền về chủ trương xử lý hình sự với các cá nhân nói trên.



Thượng tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí. Ảnh NT

Khi có sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền thì cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, theo đúng quy định pháp luật. Đến nay đã khởi tố 19 bị can liên quan đến sai phạm.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đặc quyền và thực hiện thận trọng khách quan, thượng tôn pháp luật.

Về vụ bắt ông Diệp Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, năm 2016 Saigon Co.op có thương vụ huy động vốn nhưng TP không đồng ý.

“Bước đầu, cơ quan điều tra xác định là ông Diệp Dũng đã lạm quyền với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên nhưng không thông qua Hội đồng thành viên theo quy định của luật hợp tác xã và quy chế của Saigon Co.op, để lấy một số tiền để cho vay gây thiệt hại cho Saigon Co.op” – ông Quang nói.

Sau đó, Cục thuế TP đã truy thu, phạt số tiền trên 29 tỉ đồng.

“Thanh tra TP đã có thanh tra và có kết luận sai phạm và chuyển cho cơ quan điều tra. Chúng tôi cũng xác định có sai phạm như kết luận của thanh tra. Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra sẽ tiếp tục làm rõ thêm vấn đề này để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định không có ngoại lệ gì” – Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an TP.HCM nói.