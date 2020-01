Ngày 29-1, Công an TP.HCM thông tin về việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 23-01-2020 đến ngày 29-01-2020).



Theo công an TP.HCM, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều lễ hội như: Đường Hoa, đường Sách, chợ hoa Tết tại các Công viên và các Chương trình văn hóa nghệ thuật, bắn pháo hoa tại bảy điểm trên địa bàn thành phố; đồng thời các quận, huyện cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí do Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức.

Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết Nguyên đán được an toàn. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định;. Kết quả cụ thể như sau:

Phạm pháp hình sự xảy ra 53 vụ; điều tra, khám phá nhanh 38 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 36 tên; thu hồi: 10 xe gắn máy, hơn 716 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tình hình cờ bạc do được chỉ đạo xử lý quyết liệt và thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức đánh bạc trong dịp Tết gây mất an ninh, trật tự; do đó chỉ xảy ra một số vụ cờ bạc nhỏ lẻ trong khu dân cư, trên lề đường. Công an thành phố đã nhanh chóng nhắc nhở, giải tán và yêu cầu không tái phạm.

Về công tác phòng chống cháy, nổ: Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian Tết; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện phòng, chống cháy nổ và các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

Trong 07 ngày Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 07 vụ cháy (giảm 02 vụ so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019); không có người chết, làm bị thương 01 người (tăng 01 người), tài sản thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng (còn 05 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Nguyên nhân gây cháy hiện đang được Công an thành phố điều tra, làm rõ.

Phát hiện 04 vụ tàng trữ, 01 vận chuyển, 01 vụ bán pháo nổ và và 28 sử dụng, đốt pháo trái phép; xử lý 24 đối tượng, phạt hành chính với tổng số tiền 49.500.000 đồng; răn đe, giáo dục 03 đối tượng.