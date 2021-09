Ngày 30-9, Công an phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM mở đợt ra quân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.



Trên đường tuần tra, tổ công tác do các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) được tăng cường về Công an Phường 5 phối hợp bảo vệ dân phố đã phát hiện một thanh niên đang di chuyển trước số nhà 52L Trần Bình Trọng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và đưa về trụ sở công an phường để xử lý.

Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên PHP (SN 1996, thường trú phường 5, quận Bình Thạnh). Lực lượng chức năng đã tiến hành test ma túy với P. tại Trung tâm y tế phường 5 và có kết quả dương tính chất THC (Cần sa). Thanh niên cũng đã thừa nhận sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Phường 5 đã lập biên bản và ra quyết định phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 1 điều 21 Mục 2 Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTT.

Hiện tại, các chốt kiểm soát ở phường 5 tạm thời được tháo dỡ, lực lượng công an chuyển sang tuần tra kiểm soát lưu động.