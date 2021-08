Ngày 17-8, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên vi phạm hành chính đối với nam thanh niên tên Đ (26 tuổi) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.



Trước đó, chiều 16-8, người quen anh Đ đang nấu ăn thì hết gas nên nhờ anh Đ đi mua dùm. Anh Đ không hướng dẫn để người quen liên hệ với tổ cộng đồng nơi cư trú giúp đỡ mà anh Đ tự ý ra đường mua gas dùm người quen. Anh Đ đến tiệm mua được bình gas nhưng chưa kịp giao cho người quen thì bị công an phát hiện, lập biên bản vi phạm.

Việc ra đường của anh Đ đã vi pham Quyết định 2788 của UBND TP Đà Nẵng về việc “ai ở đâu thì ở đó”. Theo quyết định này, từ 8 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 23-8 toàn TP Đà Nẵng sẽ cấm tất cả người dân ra đường, trừ các trường hợp thật sự cấp bách.