Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang vừa có quyết định bắt tạm gam Nguyễn Trần Phước Sang (Sang Béo, 21 tuổi, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) để điều tra do liên quan vụ dùng dao đâm chết người.



Nguyễn Trần Phước Sang - Ảnh CAAG.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 24-4, nhóm thanh niên của Nguyễn Tấn Đức nhậu và hát karaoke tại một quán ở phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu). Nhóm Đức có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Quang (23 tuổi, cùng địa phương), Quang sau đó gọi Nguyễn Trần Phước Sang cùng con chủ quán tới giải quyết.

Sau khi gặp nhau, một người của nhóm Đức bị đánh ngất xỉu. Trước khi chở bạn đi cấp cứu, Đức có chửi Sang "nhỏ mà láo".

Tình cờ gặp nhau sau đó, do tức giận vì bị Đức chửi, Sang bất ngờ từ bên kia đường cầm dao lao vào chém và đâm nhiều nhát làm Đức tử vong.

Đến khoảng 2 giờ 50 phút 25-4-2019, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an thị xã Tân Châu đã bắt được Sang khi người này lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.