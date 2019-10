Dân vui vì băng móc túi ở Suối Tiên bị dẹp

Đã có 10 người bị móc túi đến công an trình báo Liên quan băng nhóm móc túi, chiều 23-10, Công an quận Thủ Đức cho biết vẫn đang đấu tranh làm rõ các hành vi của tám người có liên quan trong băng nhóm móc túi nói trên. “Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 10 người là bị hại ở nhiều thời điểm khác nhau đến trình báo. Công an cũng thu giữ tang vật là nhiều điện thoại tại tiệm điện thoại máy tính Phong Vũ để phục vụ công tác điều tra” - một lãnh đạo Công an quận Thủ Đức thông tin. Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân bị mất tài sản khu vực trạm xe buýt Suối Tiên đến Công an quận Thủ Đức trình báo.