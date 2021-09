Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Nhân (42 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Hồng Ngự) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 30-8, công an tiếp nhận tin báo về việc tại khu trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Thạnh có nhóm người tụ tập ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách.



Bị can Lê Văn Nhân. Ảnh: CAĐT

Tiến hành kiểm tra, công an phát hiện Nhân cùng ba người khác đang cùng nhau uống rượu trong một phòng trọ. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và mời Nhân về làm việc nhưng Nhân không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm, nhục mạ người làm nhiệm vụ. Tổ công tác tiến hành khống chế thì bị Nhân tấn công. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồng Ngự đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Theo công an, Nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung phòng chống COVID-19 ở tỉnh An Giang và được yêu cầu tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nhưng lại tụ tập ăn nhậu.