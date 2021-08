Ngày 17-8, TAND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) bảy tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.



Bị cáo Trần Thị Tuyền. Ảnh: QM



Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 05 phút ngày 3-8, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 04, huyện Phú Tân làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 951.

Tổ công tác đi đến khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân thì phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi) điều khiển xe máy nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua làm việc, ông Cường cho biết do ở nhà buồn nên đi qua nhà em chơi. Do ra ngoài với lý do không cần tiết nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với ông Cường.

Lúc này, Tuyền (vợ ông Cường) đi đến dùng lời lẽ thô tục chửi tổ tuần tra và đánh một công an viên.