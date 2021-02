Trưa ngày 22-2, thông tin từ VKSND huyện Lương Sơn (Hòa Bình), trước thời điểm xảy ra vụ thảm án có 14 người (gồm 7 nam và 7 nữ) đang hát tại quán karaoke thuộc khu vực thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Trong lú hát, Nguyễn Công Dũng (42 tuổi), ngụ xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) đi ra ngoài mượn dao sau đó quay trở lại phòng tấn công nhiều người.

Dũng đã sát hại ba người (2 nữ, 1 nam) và năm người khác bị thương. Sau khi tấn công, Dũng tự đâm vào bụng mình nhưng không chết. Hiện cả nghi phạm và những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Do nghi phạm bị thương nặng nên cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng.

Trong sáng 22-2, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 19 giờ tối 21-2, tại quán karaoke nêu trên, một thanh niên dùng dao truy sát khiến ba người tử vong và năm người khác bị thương.

Thượng tá Bùi Văn Chiểu, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, cho biết ngay khi xảy ra án mạng, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.