Điểm mặt các băng nhóm móc túi ở khu phố Tây

Thông tin mới nhất về nhóm móc túi khu vực Suối Tiên Ngày 7-6, một nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức cho biết đã xác định hai thành viên chủ chốt trong băng móc túi Suối Tiên. Người đầu tiên là Quách Chinh Nhân (tự “siêu nhân”, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thực hiện tổng cộng 11 vụ móc túi. Đồng phạm Dương Thị Sen (tự “Gái vọng”, quê Đà Nẵng, tạm trú huyện Hóc Môn) thực hiện bốn vụ. Công an đã mời làm việc hơn 10 người có liên quan, lấy lời khai nhiều nạn nhân và tiếp tục truy tìm các thành viên còn lại của băng nhóm để xử lý. Công an cho hay đang bổ sung để hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố hai bị can Nhân và Sen. Các thành viên còn lại của băng nhóm móc túi, công an chưa khởi tố vì chưa đủ cơ sở, vẫn đang tiếp tục điều tra và truy tìm các thành viên còn lại như người tên Hiển (đứng ra chia tiền cho nhóm móc túi), Sơn “món”, Sơn “nẫu” và Phương. Tháng 10-2019, Pháp Luật TP.HCM đăng loạt điều tra, ghi hình cận cảnh 16 thành viên băng nhóm móc túi lộng hành ở khu vực Suối Tiên. Sau khi đăng tải, UBND phường Linh Trung đã dẹp bỏ hàng quán xập xệ lấn chiếm trạm xe buýt ở khu vực, trả lại không gian thoáng đãng, tạo sự yên tâm cho người dân đón xe buýt ở trạm. N.YÊN - N.TÂN