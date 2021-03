Đồng Tháp: Khởi tố 8 người vụ 3 học sinh bị bắt và đánh

Liên quan vụ ba học sinh bị bắt, đánh, tối 8-3, trao đổi với PLO, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Công an huyện Tháp Mười đã ra quyết định khởi tố tám bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can bị khởi tố bao gồm Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi), Nguyễn Quốc An, Nguyễn Thế Bảo, Lâm Minh Kiệt, Đặng Hải Đăng, Nguyễn Văn Thơm, Lê Chí Bảo (16-17 tuổi, cùng ngụ huyện Tháp Mười).

Trong đó, Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hào và Trí, còn các bị can khác được gia đình bảo lãnh tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.



Bị can Đào Nhật Hào. Ảnh: HD

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tháp Mười, vào 17 giờ 10 phút ngày 22-2, LVK (19 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Tháp Mười) ra khỏi cổng trường một đoạn thì bị nhóm của Lê Hữu Thẳng (18 tuổi) khống chế.

Cả nhóm chở K. đến khu vực thuộc khóm 2, thị trấn Mỹ An rồi dùng tay, nón bảo hiểm và vật nhọn đánh em K. thương tích.

Hay tin bạn bị đánh, nhóm bạn của K. gồm Quốc An, Nhật Hào và Kiệt cùng một số người khác đi đến Trường THPT Đốc Binh Kiều để tìm nhóm bạn của Lê Hữu Thẳng.

Tại đây, nhóm của An dùng kéo uy hiếp bắt em NHB và ĐMT (học lớp 12) đi ra khỏi trường. Nhóm An bắt hai em phải gọi điện thoại kêu Thẳng đến giải quyết. Thẳng không đến nên nhóm An đã dùng tay chân đánh em B. và T.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an đã tiến hành làm việc với các bị hại và tám thiếu niên trên. Bước đầu cho thấy nguyên nhân vụ việc là do hai nhóm có mâu thuẫn trước đó.