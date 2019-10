Đột kích quán karaoke, phát hiện 34 người đang phê ma túy

Ngày 7-10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hàng chục trinh sát Công an tỉnh và Công an huyện Duy Xuyên vừa đột kích quán karaoke Luxury phát hiện 34 thanh niên dương tính với ma túy.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 6-10, lực lượng công an đột kích quán karaoke này để kiểm tra đã phát hiện 43 người đang sử dụng dịch vụ ở ba phòng. Nhiều người thấy cảnh sát đã tháo chạy nhưng bất thành.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 34 người dương tính với ma túy. Trong đó, hai người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng do nhóm người này vứt vương vãi xuống nền, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đang để trên bàn. Ngoài ra, chủ quán karaoke này cũng không xuất trình được giấy phép hoạt động.

“Lực lượng công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Đối tượng nào vi phạm hình sự sẽ xử lý hình sự, người nào vi phạm hành chính sẽ xử lý hành chính” - Đại tá Dũng nói.



Quán karaoke Luxury. Ảnh: TN

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục mở rộng điều tra.

* Trước đó, lúc 1 giờ 45 phút sáng 22-9, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động gần 100 chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Paradise (số 135-137 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do Trần Cao Tuyến (52 tuổi, ngụ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, có 28 khách trong đó có 17 nam, 11 nữ và bốn nhân viên quán dương tính với chất ma túy.