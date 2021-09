Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nhóm LTH (29 tuổi), HHN (cùng 29 tuổi), HVT (46 tuổi) và ĐTMD (41 tuổi) để làm rõ về đường dây vận chuyển số lượng lớn ma túy bằng xe “luồng xanh” lên TP.HCM tiêu thụ.



LTH (ảnh lớn, trên cùng) và các đồng bọn HVT, HHN và DTMD (từ trái qua) bị bắt ở hiện trường. Ảnh: CA

Trước đó, qua thời gian theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 6-2021 phòng PC04 phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập được nhiều thông tin, tài liệu phản ánh hoạt động của một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua các cửa khẩu tiếp giáp với các tỉnh miền Tây Nam bộ về TP.HCM để tiêu thụ với số lượng rất lớn.

Trong đó, lực lượng Công an xác định LTH (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) cầm đầu. Kẻ này hoạt động kín kẽ, không khéo và chỉ tin tưởng một số đàn em cấp dưới.



LTH cùng đồng bọn ngụy trang ma túy trong các giỏ tre, bên trên phủ cá mắm để qua mặt lực lượng chức năng. Ảnh: CA

Theo đó, một thành viên đắc lực cho H. trong việc nhận, vận chuyển hàng là HVT (46 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Khi có mối, T. sẽ lấy hàng từ các đầu mối rồi giao lại cho H. và đồng bọn tiêu thụ.

Trong giai đoạn giãn cách xã hội nhiều tỉnh thành phía Nam, nhóm này đã tính toán chi li cách vận chuyển sao cho trót lọt.



LTH bị bắt quả tang ngay tại hiện trường với số lượng lớn ma túy. Ảnh CA

Theo đó, đường dây này đã sắp xếp, đưa ma túy ngụy trang vào các giỏ tre chứa mắm cá, được vận chuyển bằng các xe “luồng xanh” về TP.HCM tiêu thụ.

Khi nắm chắc quy luật hoạt động của các thành viên trong đường dây, các đơn vị quyết định “cất lưới” không để lượng ma túy bị đưa ra xã hội.



Lực lượng chức năng kiểm tra từng giỏ tre chứa ma túy. Ảnh: CA

Phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi lên phương án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy này.

15 giờ ngày 19-8, công an xác định nhóm này vừa nhận một số lượng lớn ma túy và đang cất giấu tại nhà số 83/5 (phường Tân Thới Hiệp, Quận 12).



Một giỏ tre chứa ma túy được ngụy trang cẩn thận. Ảnh: CA

Nhận thấy thời điểm phá án đã đến, các đơn vị phối hợp ập đến kiểm tra, bắt quả tang LTH và HHN (29 tuổi) đang tàng trữ trái phép 99,648 kg ma túy các loại, gồm: 59,957kg ma túy đá; 92 bánh heroin khối lượng 32,386kg và 20.000 viên thuốc lắc khối lượng 7,305kg.

Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục theo dõi, bắt quả tang ĐTMD (41 tuổi) khi người này đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi bị chặn lại, bà D. chối cãi nói rằng mình đang đi mua thuốc và các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, khi kiểm tra, công an phát hiện nhiều ma túy được ngụy trang cẩn thận trong các gói mì tôm.



Bà D. cũng bị bắt cùng với số ma túy lớn được giấu trong các gói mì tôm. Ảnh: CA

Người phụ nữ này được xác định là một mắt xích trong đường dây với nhiệm vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện (mã QR Code) ưu tiên theo “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và lưu thông thông suốt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Để tránh bị phát hiện, ma túy sẽ được các đối tượng ngụy trang trong các giỏ cần xé, bên trên là mắm (cá rô, cá lóc).



Tổng cộng, công an thu giữ số lượng gần 100kg ma túy các loại. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy, ngăn ngặn số lượng lớn ma túy đưa ra tiêu thụ tại địa bàn TP, kịp thời trấn an dư luận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.