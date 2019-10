Hàng chục quái xế gây náo loạn TP Huế về đêm

Ngày 30-10, Công an TP Huế cho biết vừa phát hiện, xử lí nhiều thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe "độ" chạy nẹt bô, lạng lách đánh cõng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô chạy nẹt bô, lạng lách đánh cõng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước tình hình trên địa bàn xuất hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô chạy xe nẹt bô, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Công an TP Huế đã mở đợt cao điểm ra quân xử lý nghiêm đối với số thanh thiếu niên này.

Trong đêm 28, 29-10, Đội Cảnh giao thông trật tự Công an TP Huế phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp, tạm giữ 59 xe mô tô, 1 xe ô tô.

Trong đó, chủ yếu các lỗi như điều khiển xe 1 bánh đối với xe 2 bánh, lạng lách đánh võng, buông cả 2 tay, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, không giảm thanh, vi phạm nồng độ cồn…



Trong hai ngày, Công an TP Huế xử lí 63 trường hợp vi phạm.

Theo quan sát, đa phần xe mô tô của số thành thiếu niên này điều khiển được thay kết cấu nguyên bản của xe so với nhà sản xuất gây ra những tiếng ồn rất lớn, thậm chí nhiều xe gắn thêm còi, đèn chỉ sử dụng cho các loại xe ưu tiên; các thanh niên này thường tụ tập chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Công an thành phố Huế cho biết, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì đợt ra quân nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn, hướng đến kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.